Zwei Meistertitel für den Club Petanque Vinomna

RANKWEIL. Perfekter Saisonabschluss für den Club Petanque Vinomna Rankweil in der Baden-Württembergliga. Vor den beiden letzten Spielen lag die erste (Landesliga) und zweite Kampfmannschaft (Bezirksliga) jeweils an der zweiten Stelle mit Chancen auf den Meistertitel. In der Finalrunde stellten dann die Rankweiler ihre Klasse und auch ihre Nervenstärke unter Beweis, gewannen jeweils ihre beiden Spiele und holten sich damit in beiden Ligen den ersten Tabellenplatz und den damit verbundenen Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Demnach spielt das erste Rankweiler Team in der kommenden Saison in der Oberliga, die zweite Garnitur vertritt die Ländle-Farben in der Landesliga. Groß war die Freude über das Double der Rankler bei den beiden Mannschaftsführern Marco Feuchtner und Selma Preg. „Es war knapp, aber es hat letztlich gereicht. Wir haben dank einer starken Mannschaftsleistung schon im Aufstiegsjahr die Liga gewinnen können. Das hat uns auch selbst ein wenig überrascht“, meinte Feuchtner zum großartigen Erfolg in der Landesliga. „Der Teamspirit war ausschlaggebend für den Meistertitel in der Bezirksliga. Alle neun Spieler unseres Teams haben ungemein viel zu diesem Erfolg beigetragen“, sagte Selma Preg zum Titelgewinn und Aufstieg. Knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt ist die dritte Mannschaft des Club Petanque Vinomna in der Kreisliga. Am Ende schaute für das neuformierte Team der ausgezeichnete dritte Platz heraus. Der nächste und zugleich letzte Auftritt in dieser Saison der Rankweiler Mannschaften folgt am 2. und 3. September beim Bundesligafinale in Wien. Derzeit liegt Titelverteidiger CP Vinomna in der österreichischen Bundesliga auf dem dritten Zwischenrang.VN-TK