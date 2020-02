Zwei Medaillen als ÖRV-Ziel bei Rodel-WM in Sotschi

Österreichs Kunstbahn-Rodler gelten bei Großveranstaltungen als Medaillenbank. Bei den Weltmeisterschaften 2019 hatte das ÖRV-Aufgebot fünf Stück Edelmetall eingefahren. Vor den Titelkämpfen ab Freitag in Sotschi muss das Team von Cheftrainer Rene Friedl wegen des Ausfalls von Lorenz Steu/Thomas Koller kleinere Brötchen backen. Friedl nannte zwei Medaillen als Ziel, die U23-Bewerbe eingeschlossen.

Die ÖRV-Hoffnungen bei der WM beschränken sich auf die Rennen im Herren-Einsitzer und in der U23-Klasse. Die Damen um die 21-jährige U23-Europameisterin Madeleine Egle befinden sich im Aufbau für Olympia 2022, und im Doppelsitzer schwächte der Ausfall von Steu/Koller wegen eines komplizierten Schien- und Wadenbeinbruchs von Steu die Mannschaft beträchtlich. Das Duo war im Vorjahr an drei Medaillen (zweimal Doppelsitzer-Bronze, Team-Silber) beteiligt. In Sotschi geben nun Yannick Müller/Armin Frauscher ihr WM-Debüt.

Bei den Herren soll der Olympiasieger die Kohlen aus dem Feuer holen. David Gleirscher hat in dieser Saison seinen ersten Weltcupsieg gefeiert und befindet sich in Topform. Das hat er in den ersten Trainingsfahrten bestätigt. Auch Jonas Müller, der Titelverteidiger im Sprint und U23-EM-Zweite, kommt mit dem technisch anspruchsvollen Eiskanal gut zurecht. "David hat sich in der Trainingswoche wieder sehr gut präsentiert, auch Jonas traue ich einiges zu. Er ist ein Wettkampftyp und immer für eine Überraschung gut", erklärte Friedl, der seine 14. Saison als ÖRV-Coach bestreitet.