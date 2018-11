Zwei Leichen in Salzburg entdeckt

In einem Waldstück bei Lamprechtshausen (Flachgau) nahe der oberösterreichischen Grenze sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei geht nach dem ersten Ermittlungstand von einem erweiterten Suizid aus. Demnach dürfte vermutlich zuerst die Frau erschossen worden sein, danach beging der Mann Suizid. Bei ihm wurde eine Pistole gefunden.

Nach der Frau und dem Mann war in Deutschland offenbar schon seit einigen Tagen gesucht worden. Wann genau es zu dem erweiterten Selbstmord kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Unklar ist auch noch, in welcher Beziehung die beiden Opfer zueinanderstanden. Vorerst nicht bekannt ist auch, ob in Bayern oder am Tatort im Flachgau ein Abschiedsbrief gefunden wurde. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Obduktion an. Das Landeskriminalamt Salzburg hat die Ermittlungen übernommen.