Zwei Kinder durch Unfall bei Autorennen in Texas getötet

Zwei Kinder sind bei einem Autorennen in Texas gestorben, als ein Fahrzeug von der Strecke abkam und in geparkte Autos und Zuschauer fuhr. Ein sechs Jahre alter Bub sei bei dem Unfall am Samstag in Kerrville nahe San Antonio sofort gestorben, ein Achtjähriger später im Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Acht weitere Menschen seien verletzt worden.

Der 34-jährige Fahrer hatte demnach bei dem Beschleunigungsrennen die Kontrolle über den Wagen verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Das Dragsterrennen wurde zum zweiten Mal ausgerichtet und fand auf der Landebahn des Flugplatzes der Kleinstadt statt.