Zwei Käsekaiser für "Vorarlberg Milch"

Bei der Käsekaier-Gala in Zell am See wurde die Vorarlberg Milch gleich mit zwei Käsekaisern ausgezeichnet.

Jedes Jahr werden die besten Käse des Landes von der AMA mit dem Käsekaiser ausgezeichnet. Aus 199 Einreichungen von 23 Produzenten gingen Sieger in zehn Kategorien hervor. In zwei Kategorien ging Platz eins an Vorarlberg Milch.

Käsekaiser für den Ländle Arlberger - Kategorie „Schnittkäse würzig-kräftig“

- Kategorie „Schnittkäse würzig-kräftig“ Käsekaiser für den Ländle Weinkäse - Kategorie „beliebtester österr. Käse in Deutschland“

In zwei Stufen zum Käsekaiser

Eine 130-köpfige Jury – Käsesommeliers, Fachjournalisten, Produzenten und Vertreter des Handels – bestimmt in der ersten Phase aus allen Einreichungen die besten fünf Käse je Kategorie. Daraus kürt ein national und international besetztes, unabhängiges Expertengremium die Besten der Besten.

Bewertet werden Geruch und Geschmack, Aussehen, Teigbeschaffenheit sowie Konsistenz. Maximal 100 Punkte können insgesamt erreicht werden, die Siegerkäse liegen bei deutlich mehr als neunzig Punkten.