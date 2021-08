Zwei junge Männer schossen von Balkon in Klagenfurt

Zwei junge Männer haben am späten Freitagnachmittag laut Zeugen mit einer Waffe von einem Balkon in Klagenfurt auf ein gegenüberliegendes Gebäude geschossen. Der 20-jährige wies beim Eintreffen der Polizei Anzeichen von Drogenkonsums auf, der 19-jährige war stark alkoholisiert. Die Polizei stellten in der Wohnung des 20-Jährigen eine Schreckschusspistole sowie eine CO2-Gasdruckpistole sicher.

Beide Männer wurden wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Zudem wurde gegen sie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Gegen den 20-jährigen wurde aufgrund eines aufrechten Waffenverbotes auch eine Anzeige nach dem Waffengesetz erstattet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.