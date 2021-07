Zwei Jahre Haft für eine Reihe sexueller Übergriffe

22-jähriger Bregenzer beteuert Unschuld – nach über sechs Stunden Prozess gab es jedoch einen Schuldspruch

Ein junger, bislang unbescholtener Mann musste sich am Landesgericht Feldkirch mit schweren Vorwürfen auseinandersetzen. Er habe am Silvesterabend die Bekannte seiner Freundin zu sexuellen Handlungen genötigt. Im Schlafzimmer seiner Bregenzer Wohnung. Die Verteidigung kontert und hält entgegen, dass das angebliche Opfer mit dem Beschuldigten eine Beziehung wollte, ihn aufforderte, mit ins Schlafzimmer zu kommen und von ihrer Seite aus die Türe versperrte. Sie sei die ganze Zeit über angezogen gewesen, so die Aussage des jungen Mannes. Das Gericht glaubt jedoch dem Opfer.