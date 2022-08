Zwei Israelis im Westjordanland durch Schüsse verletzt

Im Westjordanland sind zwei jüdische Israelis bei einem versuchten illegalen Besuch des umstrittenen Josefsgrabs von Palästinensern unter Beschuss genommen und verletzt worden. "Mehrere Zivilisten" hätten die Stadt Nablus, in der die heilige Stätte liegt, ohne offizielle Erlaubnis besucht und seien beschossen worden, erklärte die israelische Armee am Dienstag. Soldaten hätten daraufhin die Stadt betreten und die Männer gerettet.

Wie ein AFP-Journalist berichtet, wurde das Fahrzeug der Israelis in Brand gesteckt. Die Lage in Nablus blieb auch Stunden nach dem Vorfall angespannt. Die Verletzten würden in zwei Krankenhäusern in Zentralisrael behandelt, sagten Sprecher der Kliniken.