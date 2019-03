Zwei irakische Soldaten bei Kämpfen mit PKK-Guerilla getötet

Bei einem Angriff der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) auf einen Kontrollposten der irakischen Armee im Nordirak sind nach Militärangaben zwei Soldaten getötet worden. Fünf PKK-Kämpfer seien bei den Kämpfen in der Provinz Ninive verletzt worden, teilte das irakische Militär in der Nacht auf Montag mit.

Die Kämpfe ereigneten sich rund hundert Kilometer westlich von Mosul (Mossul) nahe dem Sinjar-Gebirge und der Grenze zu Syrien. Der Bürgermeister von Sinjar, Mohammed Khalil, sagte, es sei das erste Mal, dass es so heftige Gefechte mit der PKK in der Region gegeben habe. Laut dem Militär kam es zu den Kämpfen, als ein irakischer Soldat von PKK-Kämpfern eine Genehmigung des Militärs forderte, um den Kontrollposten zu passieren. Die PKK unterhält mehrere Rückzugslager in den nordirakischen Kandil-Bergen und ist seit Jahren auch in der Sinjar-Region aktiv.