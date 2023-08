Zwei Geldautomaten im Mühlviertel gesprengt

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten haben Vermummte im Mühlviertel Geldautomaten gesprengt. Donnerstag gegen 1.00 Uhr brachen sie ins Foyer einer Bank in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) ein, in der Nacht davor gegen 2.20 Uhr in St. Stefan am Walde (Bezirk Rohrbach). Wegen der ähnlichen Vorgehensweise nimmt das Landeskriminalamt an, dass in beiden Fällen dieselben Täter am Werk waren. Eine Fahndung blieb bisher ohne Erfolg, informierte die Polizei Donnerstagvormittag.

Die Unbekannten zwängten jedes Mal die Eingangstür des Bankfoyers auf. Danach sprengten sie mit einem unbekannten Sprengmittel die Geldautomaten und entkamen mit Beute in unbekannter Höhe. Videoaufzeichnungen, auf denen vermummte Täter zu sehen sind, werde noch ausgewertet.