Zwei Frauen nach Boots-Unfall weiter in kritischem Zustand

Die beiden Frauen, die Samstagvormittag nach einem Unfall mit einem Pionierboot auf der Donau bei Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) reanimiert werden mussten, waren am Sonntag weiterhin in kritischem Zustand, teilte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium auf APA-Anfrage mit. Die Opfer im Alter von 22 und 18 Jahren stammen aus Wien und Niederösterreich.

Die jungen Frauen hatten am sogenannten Girls’ Camp teilgenommen, einem Schnupperwochenende beim Bundesheer. Sie waren am Freitag im burgenländischen Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) “eingerückt”. Das dortige Camp wurde nach dem Unfall auf der Donau vorzeitig beendet.