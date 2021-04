Zwei Frauen in Hard von Unbekanntem belästigt

Ein unbekleideter Mann verfolgt in Hard zwei Frauen und befriedigt sich dabei bei geöffneter Hose.

Am Donnerstag (22.04.) zwischen 15:00 und 15:30 Uhr gingen zwei Frauen in Hard im Bereich des Unteren Achdamm/Bregenzerachmündung am Fußgängerweg spazieren, als sie im Gebüsch einen unbekleideten Mann beim Onanieren sahen.