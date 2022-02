Zwei Frauen in Graz wegen doppelten Mordversuchs in U-Haft

Über zwei junge Frauen, die am vergangenen Wochenende auf offener Straße mit einem Messer auf zwei Männer losgegangen sein sollen, ist am Dienstag die Untersuchungshaft verhängt worden. Gegen die beiden 18-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt, sagte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, auf APA-Nachfrage. Bei den bisherigen Befragungen belasteten sich die Frauen wechselseitig: Die jeweils andere habe zugestochen.

Die beiden waren in der Nacht auf Samstag in der Grazer Innenstadt unterwegs. Sie sollen einen 22-jährigen Grazer in der Mondscheingasse mit einem Messer grundlos schwer verletzt haben. Er trug Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper, Kopf- und Halsbereich davon. Als die Alarmfahndung bereits lief, entdeckte eine Streife ein weiteres Opfer auf der Radetzkystraße: einen 17-jährigen, in Graz wohnhaften Iraker. Auch ihn hatten sie demnach verletzt. Die Täterbeschreibungen der Opfer stimmten überein.