Zwei exklusive Filmstarts nur in Vorarlberger Kinos

Nach langer Durststrecke dürfen die Ländle-Kinos wieder öffnen - und ab 2. April winken zwei exklusive Filmstarts!

Da Vorarlberg als Modellregion das einzige Bundesland ist, in dem die Kinos ihre Tore wieder öffnen dürfen, finden am 2. April zwei exklusive Österreich-Filmstarts nur für die Ländle-Kinos statt:

Nicolas Cage in "WILLY'S WONDERLAND" (Trashige Horror-Komödie - "Nachts im Museum" für Erwachsene)

Cage ist nicht in Gefahr. Er ist die Gefahr! Verrückt, skurril, trashy unterhaltsam: Eine epische Schlacht durch düstere Hallen, bunt & spektakulär in Szene gesetzt.

Cage, der Meister des Noveau Shamanic (so bezeichnet Cage selbst sein Handwerk), strandet mit seinem PS-Boliden in einem abgelegenen amerikanischen Provinzkaff. Um die Reparatur seines Wagens bezahlen zu können, erhält er ein attraktives Angebot. Er soll den Heruntergewirtschafteten alten Freizeitpark: "Willys Wonderland" auf Vordermann bringen, putzen, reparieren. Ein scheinbar leichter Job mit gratis Energy Drinks unlimited und Flipper spielen. Doch mit der Nacht erwachen sie alle zum Leben, nur um ihn – Nic Cage zu töten – Blutrünstige

Animatronics, dämonische Puppen, suchen in diesem "Kinderparadies" Labyrinth ihre Opfer.