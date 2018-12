Zwei Deutsche in Vorarlberg von Lawine erfasst

Zwei Deutsche sind am Sonntag im Kleinwalsertal in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) von einer Lawine erfasst worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, riss das Schneebrett die beiden Männer, 23 und 18 Jahre alt, kurz vor der Kemptner Scharte rund 200 Meter mit. Der 23-Jährige konnte sich selbst befreien und setzte einen Notruf ab.

Die zwei Männer wurden mit dem Hubschrauber geborgen und dann mit der Rettung ins Krankenhaus nach Immenstadt in Deutschland gebracht. Beide erlitten Abschürfungen und Prellungen, unter anderem im Kopfbereich.