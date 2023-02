Zwei Deutsche in Tirol kurzzeitig am Sessellift vergessen

Ein 74-jähriger Skifahrer aus Deutschland und eine hinter ihm sitzende Landsfrau sind Mittwochnachmittag in Höfen im Tiroler Außerfern nach Betriebsschluss rund eine halbe Stunde lang am Sessellift vergessen worden. Mit seinem Handy gelang es dem Skifahrer schließlich nach mehreren Versuchen, die Betriebsführung des Skigebiets zu erreichen und die beiden wurden aus ihrer misslichen Lage befreit, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" (Freitagsausgabe).

Drei Stützen vor der Bergstation war plötzlich Schluss gewesen, hieß es in dem Bericht. "Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, habe den Skifahrern zugesehen, wie sie Richtung Tal fuhren, und habe die letzten Sonnenstrahlen genossen. Zudem hatte ich immer so ein Geräusch am Seil wahrgenommen. Also dachte ich mir, es wird sicher bald weitergehen. Erst als auch der Liftbedienstete der Bergstation mit dem Skidoo wegfuhr, wurde mir bewusst, dass das eine ernstere Geschichte wird", erinnerte sich der 74-Jährige. Er hatte jedoch glücklicherweise ein Handy dabei und einen entsprechenden Empfang und versuchte mehrfach, die Betriebsleitung der Bergbahnen zu erreichen. Schließlich doch mit Erfolg.