Zwei Derbys in Feldkirch im Titel- und Abstiegskampf, Topspiel in Satteins

Am Karsamstag trifft Vorarlbergliga Spitzenreiter Feldkirch auf Koblach. Landesliga-Kellerduell in Altenstadt, Satteins fordert Leader Au.

FELDKIRCH/SATTEINS. Nach exakt 146 Tagen meldet sich an Ostern der Vorarlberger Amateurfußball mit allen Spielklassen des Landes endlich wieder aus der langen Winterpause zurück. Gleich zum Frühjahrsauftakt kommt es in Feldkirch zu zwei emotionalen, prestigeträchtigen Derbys und in Satteins zu einem echten Schlagerspiel in der ersten Landesklasse. Der überlegene Vorarlbergliga Spitzenreiter Sparkass FC BW Feldkirch genießt zum Rückrundenstart mit Koblach (30. März, 15 Uhr, Sparkasse Arena, Gisingen), Meiningen (6. April) und Frastanz (13. April) gleich dreimal Heimrecht. Mit drei Heimsiegen in Folge könnte Feldkirch die Tür zum Aufstieg in die VN.at Eliteliga ganz weit offen machen. „Das erste Pflichtspiel nach so einer langen Pause ist wie ein Quiz, keine Mannschaft weiß wo sie gerade im Augenblick stehen. Koblach wird aber eine harte Nuss“, sagt FC BW Feldkirch Erfolgscoach Oliver Schnellrieder. Die Montfortstädter sind fünfmal in Serie unbesiegt und haben die letzten drei direkten Duelle gegen die Kummenberg-Truppe klar gewinnen können. BW-Talent Nikola Knestel zog sich in der Testphase einen Kreuzbandriss im Knie zu und fällt mindestens sechs Monate aus. Drei talentierte Unter-16-Spieler haben die ganze Vorbereitungsphase mit der ersten Kampfmannschaft der Blau-Weißen absolviert und haben in den Tests einen guten Eindruck hinterlassen. Koblach steckt mitten im Abstiegskampf, aber mit Rückkehrer Elias Stark aus Balzers und den Brüdern Sinan und Yasin Ayhan von Hohenems hat sich die Guem-Elf für den Ligaerhalt verstärkt. Ganz im Zeichen des Abstiegskampf steht das Meisterschaftsspiel in der Landesliga zwischen dem Vorletzten Altenstadt und Brederis. Das Sechspunktespiel wird am Karsamstag um 15 Uhr am Sportplatz Amberg angepfiffen. Altenstadt mit Neuzugang Dennis Konrad will einen Traumstart. Bei den Bresnern nimmt erstmals Ergün Karatay auf der Betreuerbank Platz. Das Schlusslicht kommt mit den Neuen Tamer Özcan, Niels Kaiser, Enes Keskin und Semih Demirel zum wichtigen Auswärtsspiel. Das Topspiel zwischen dem Dritten SV Satteins und Tabellenführer Au am Samstag 15 Uhr ist auch das Duell der mit Abstand besten Torschützen. Mario Hager hat für die Wälder schon 17 Mal ins Schwarze getroffen. Allerdings konnte der Walgauer Scharfschütze Alem Majetic auch ein Dutzend Mal über einen Torerfolg jubeln. Sein Teamkollege Simon Morscher trug sich neun Mal in die Torschützenliste ein. Satteins liegt sechs Zähler hinter dem Erstplatzierten und will für die 0:1-Niederlage vom Herbst Revanche nehmen. Ein Offensivspektakel ist in Satteins garantiert.VN-TK