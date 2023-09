Zwei choreografische Gegenpole zum Saisonstart in St. Pölten

Zum Saisonstart im Festspielhaus St. Pölten ging am Samstagabend die sprichwörtliche Post ab beim fulminanten Gastspiel der GöteborgsOperans Danskompani, die zwei sehr unterschiedliche Stücke präsentierte: "Contemporary Dance" von Hofesh Shechter und "SAABA" von Sharon Eyal. Das Publikum reagierte mit enthusiastischem Beifall.

Die effektvolle Lichtregie tut ein Übriges, um eine powervolle Show auf die Bühne zu bringen. Dazwischen erklingt überraschend Bachs "Air" - und wird so einfühlsam wie up to date choreografiert. Und zum Schluss kommt noch Sinatras "My Way" - keinesfalls rührselig, sondern ebenfalls mit leichter Ironie versetzt. Ein Erlebnis, in dem sich Staunen und Lebensfreude finden.