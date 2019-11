Zwei Bregenzer Schulen stellen die besten Handballer

HAK Bregenz und HTL Bregenz gewinnen landesweiten Handballbewerb im Schulsport.

Am vergangenen Dienstag kämpften 3 Burschenmannschaften, sowie 4 Mädchenmannschaften in der Messehalle in Dornbirn um die Teilnahme an den Bundesmeisterschaften der Oberstufe.

Auf bemerkenswert hohem Niveau und mit viel Einsatz zeigten die Mannschaften ihre tollen handballarischen Fähigkeiten. Am Ende durften sich wiederholt die Mädchen der HAK Bregenz sowie die Burschen der HTL Bregenz über die Qualifikation für die Bundesmeisterschaften freuen. Wie schon vor zwei Jahren jubelten am Ende zwei berufsbildende höhere Schulen.