Zwei Boote mit 800 Migranten im Mittelmeer gesichtet

Zwei Fischerboote mit jeweils 400 Personen an Bord sind von der "Seabird 2", einem Flugzeug der NGO Sea Watch im zentralen Mittelmeerraum, gesichtet worden. "Die Rettung dieser Art von Booten ist sehr komplex: Wir müssen die Menschen an Bord in Sicherheit bringen", erklärte die NGO Sea Watch per Twitter. Zuletzt war die italienische Küstenwache am Wochenende mit der Rettung von insgesamt 1.200 Flüchtlingen auf See beschäftigt.

Die Situation im Hotspot von Lampedusa ist inzwischen kritisch. Über 1.600 Menschen sind auf der Mittelmeerinsel untergebracht, darunter mindestens 100 Kinder mit ihren Familien und etwa 350 unbegleitete Minderjährige, teilte die Hilfsorganisation "Save the Children" mit.

Nach den starken Migrationsbewegungen über das Osterwochenende hatte die Regierung in Rom am Dienstag Sondermaßnahmen ergriffen. So beschloss die Regierung einen Ausnahmezustand im ganzen Land auszurufen, der sechs Monate lang dauern wird, sagte der Minister für Katastrophenschutz, Nello Musumeci.

Der Beschluss ermöglicht in einer ersten Phase die Freigabe von fünf Millionen Euro für Notmaßnahmen. "Wir sind uns der Ernsthaftigkeit des Migrationsphänomens bewusst, das in diesem Jahr um 300 Prozent zugenommen hat. Es muss klar sein, dass der Ausnahmezustand das Problem nicht löst, dessen Bewältigung mit einem bewussten und verantwortungsvollen Eingreifen der Europäischen Union verbunden ist", so der Minister.