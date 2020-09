Zwei Bewusstlose in Tirol - Ursache bleibt mysteriös

Der Fall zweier Personen in Innsbruck, die Freitagabend vor einem Lokal plötzlich zusammengebrochen sind, bleibt weiterhin mysteriös. "Wir können uns nach wie vor keinen Reim darauf machen", sagte Ernst Kranebitter von der Innsbrucker Kriminalpolizei am Montag zur APA. Das Drogenscreening auf der Innsbrucker Klinik war negativ verlaufen, die Untersuchungsergebnisse der Gerichtsmedizin standen vorerst noch aus.

Die Angestellte eines Cafes und ein Gast waren am Freitag gegen 22.50 Uhr auf einer Bank vor dem Lokal gesessen und rauchten. Fast zeitgleich verloren die beiden das Bewusstsein, sie wurden in sehr kritischem Zustand in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der 56-Jährige konnte noch am Samstag wieder entlassen werden. Auch der Zustand der 55-Jährigen besserte sich, sie war nicht mehr auf der Intensivstation.