Zwei Bahnarbeiter in Slowenien von Zug erfasst und getötet

In Slowenien sind am Donnerstag bei einem schweren Zugunfall n der Nähe von Postojna zwei Menschen getötet worden. Ein Personenzug war in eine Gruppe von Bahnarbeitern gefahren. Zwei von ihnen starben am Unfallort, zwei weitere Männer wurden schwer verletzt, berichteten slowenische Medien mit Bezug auf die Polizeidirektion Koper. Die Ursache des Unfalls war noch unbekannt.

Dieser hatte sich um 9.20 Uhr auf dem Bahnübergang Rakitnik, südlich von Postojna, ereignet. Neun Arbeiter führte dort dringende Wartungsarbeiten auf der Bahnstrecke durch. Diese können laut dem nationalen Eisenbahnbetreiber Slovenske Železnice in den Abständen zwischen der Durchfahrt von Zügen erledigt werden, berichteten Medien. Ein in Richtung Sežana fahrender Passagierzug erfasste die Männer.

Laut dem Nachrichtenportal "24ur.com" wurde ein Verletzter mit einem Hubschrauber in die Uniklinik nach Ljubljana geflogen. Ursprünglich gab es Berichte über insgesamt vier schwer verletzte Personen. Die Bahnstrecke bleibt bis auf weiteres gesperrt.