Zwei 15-jährige Jugendliche bei Mopedunfall in OÖ verletzt

Bei einem Mopedunfall in Munderfing (Bezirk Braunau) sind am Samstag zwei 15-jährige Jugendliche verletzt worden. Bei einer unübersichtlichen Stelle in einer Kreuzung krachte der Bursche mit seinem Moped gegen ein entgegenkommendes Auto, berichtete die Polizei. Das am Sozius mitfahrende Mädchen wurde schwer verletzt. Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der Großglockner Voralpenstraße.

Beide verletzten Teenager wurden in das Krankenhaus Braunau gebracht. Die Insassen des Autos, eine 42-Jährige, ihr 40-jähriger Gatte und die 17-jährige Tochter, blieben unverletzt. Der junge Lenker hatte seinen Mopedführerschein erst seit einem Tag.

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist Samstagmittag bei einem Unfall auf der Großglockner Voralpenstraße schwer verletzt worden. Der Amerikaner prallte bei der Talfahrt gegen eine Steinmauer, schlitterte zehn Meter an der Mauer entlang und stürzte auf die Fahrbahn, berichtete die Polizei Salzburg. Der Schwerverletzte wurde von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen.

Nachkommende Motorradfahrer leisteten Erste Hilfe. Der Amerikaner erlitt Verletzungen am Brustkorb und an den Schultern. Das Motorrad des 55-Jährigen prallte bei dem Unfall gegen einen Randstein und stürzte 30 Meter über eine steil abfallende Straßenböschung. Die Freiwillige Feuerwehr Fusch führte die Aufräum- und Absicherungsarbeiten durch. Die Großglockner Hochalpenstraße war während des Einsatzes für den gesamten Verkehr etwa eine Stunde gesperrt.