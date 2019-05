Zverev zog erst nach 4:08 Stunden in zweite Paris-Runde ein

Alexander Zverev hat am Dienstag, dem dritten Tag der mit 42,66 Mio. Euro dotierten French Open, nur knapp ein Erstrunden-Aus vermieden. Der als Nummer 5 gesetzte, beste deutsche Tennisspieler führte gegen den gefährlichen Australier John Millman schon mit 2:0-Sätzen, doch über den Sieg jubeln durfte er erst nach 4:08 Stunden und einem 7:6(4),6:3,2:6,6:7(5),6:3-Erfolg.

Zverev, der sich unmittelbar vor Paris in Genf seinen ersten Saisontitel gesichert hatte, war entsprechend erleichtert. “Er hat mir das Leben sehr schwer gemacht. Er hat unglaublich gespielt”, erklärte der 22-Jährige, der vor einem Jahr in Paris sein bisher einziges Major-Viertelfinale erreicht hatte. Am Ende sah er es positiv: “Ich bin gegen einen starken Gegner bei schwierigen Bedingungen weitergekommen, das ist das, was am Ende zählt.”