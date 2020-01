Zverev erreichte in Melbourne erstes Grand-Slam-Halbfinale

Alexander Zverev hat am Mittwoch erstmals das Halbfinale eines Tennis-Grand-Slam-Turniers erreicht. Der 22-jährige Deutsche besiegte in seinem ersten Viertelfinale bei den Australian Open den Schweizer Stan Wawrinka nach einem Fehlstart mit 1:6,6:3,6:4,6:2. Zverev trifft am Freitag entweder auf Österreichs Star Dominic Thiem oder den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal (seit 09.30 Uhr MEZ im Gang).

"Es fühlt sich genial an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", kommentierte Zverev noch auf dem Platz im Interview mit Legende John McEnroe. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Ich hoffe, es ist das erste von vielen Malen." Zverev, der noch beim ATP Cup völlig außer Form gewesen war, ist nun der erste deutsche Profi seit Tommy Haas in Wimbledon 2009 in einem Major-Halbfinale.

Nach zwei Viertelfinali bei den French Open klappte es im dritten Anlauf für Zverev mit dem Einzug in die Vorschlussrunde. In dieser trifft er nun entweder auf Nadal (1:5-Bilanz) oder Thiem (2:6).

Befragt, wie er seinen Abend plane, war Zverev einmal mehr schlagfertig. "Ich werde ein kaltes Cola in meinem Hotelraum mit Klimaanlage haben und sie spielen dann hoffentlich sechs Stunden. Hoffentlich werden sie so müde wie nur möglich", sorgte Zverev für Lacher. Bleibt ihm zu wünschen, dass er sich dabei nicht verkühlt.

Der Deutsche hat jedenfalls erneut bekräftigt, was er nach der ersten Runde gesagt hat: Sollte er hier den Titel holen, und immerhin trennen ihn nun "nur" noch zwei Siege davon, wird er seinen Siegerscheck zugunsten der Hilfe für die Opfer der Buschbrände spenden. "Ja, es ist immer noch wahr. Ich habe den Leuten in Australien ein Versprechen gegeben, und das werde ich halten, wenn es passiert." Der Sieger der Australian Open kassiert 4,12 Mio. Australische Dollar (2,53 Mio. Euro).