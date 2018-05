Zverev, Dimitrow, Nishikori über 5 Sätze in 3. Paris-Runde

Am ersten Zweitrunden-Spieltag der Tennis-French-Open haben einige der Favoriten für den Aufstieg in die dritte Runde hart zu kämpfen gehabt. Alexander Zverev (GER-2) gegen Dusan Lajovic (SRB), Grigor Dimitrow (BUL-4) gegen Jared Donaldson (USA) und Kei Nishikori (JPN-19) gegen Benoit Paire (FRA) mussten jeweils über fünf Sätze. Caroline Wozniacki (DEN-2) gab dafür bei den Damen nur ein Game ab.

Zverev lief Gefahr, einmal mehr bei einem Grand Slam früh auszuscheiden. “Ich habe die ersten drei Sätze schlecht gespielt”, musste der 20-Jährige danach eingestehen. “Ich musste etwas ändern. Danach habe ich schneller und aggressiver gespielt.” Am Ende stand ein 2:6,7:5,4:6,6:1,6:2-Erfolg Zverevs. Im Vorjahr war er in Roland Garros in der ersten Runde ausgeschieden, nun steht er zum zweiten Mal in der dritten Runde dieses Majors. Sein nächstes Ziel ist sein insgesamt zweites Grand-Slam-Achtelfinale.