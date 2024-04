Zuwandererquote wird gesenkt

Der Ministerrat beschließt heute die Niederlassungsverordnung. Sie regelt den Zuzug nach Österreich außerhalb des Asylwesens und der qualifizierten Zuwanderung über die Rot-Weiß-Rot-Karte. Vorgesehen ist, dass unter dem Titel 5.846 quotenpflichtige Aufenthaltstitel und damit etwas weniger als 2023 vergeben werden können, die meisten im Rahmen der Familienzusammenführung.

Diese hat freilich nichts mit dem medial breit diskutieren Familiennachzug von Asylberechtigten zu tun, sondern es geht um Angehörige von in Österreich tätigen Arbeitnehmern. Alleine 5.045 Plätze sind für diese Gruppe in der Niederlassungsverordnung reserviert. Mit Abstand den stärksten Familiennachzug gibt es in Wien mit 2.550 möglichen Aufenthaltstiteln.