Zuversicht für Abschaffung von Amtsgeheimnis wächst

Seit Jahren wird über die Abschaffung des Amtsgeheimnisses verhandelt. Diesmal könnte es etwas werden mit der Umsetzung der auch im türkis-grünen Regierungsprogramm enthaltenen "Informationsfreiheit". Die Parlamentsparteien zeigten sich nach einem ersten Austausch am Donnerstag überwiegend recht zuversichtlich. ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler bereitet jetzt einen Entwurf vor.

Edtstadler, die dazu geladen hatte, empfand den Austausch als "sehr gut". Sie glaubt "ganz fest" an die Verfassungsmehrheit für ihren Entwurf. Diesen will sie vor dem Sommer vorlegen - und dann mit sechs bis acht Wochen ausreichend Begutachtungsfrist lassen.

Was die Inhalte betrifft bremste Edtstadler einmal mehr den Wunsch nach schneller Information binnen zwei Wochen. Man müsse den Menschen in den Behörden genügend Zeit geben, will sie bei den im Regierungsprogramm vorgesehenen vier Wochen bzw. acht Wochen in "schwierigen Fällen" bleiben.