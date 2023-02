Zuversicht ausstrahlen, Menschen stärken

Die Bauarbeiten sind im Plan. Im September fuhren im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast die Baumaschinen auf. Im April soll die Generalsanierung abgeschlossen sein.

Seit 60 Jahren gibt es den „Kraftort“, wie ihn die Verantwortlichen nennen, oberhalb von Götzis. Weil er allerdings mit der Zeit in die Jahre kam, wird er nun unter der Leitung der Architekturbüros von Christian Lenz und Hermann Kaufmann „einladender und in allen Belangen zeitgemäßer“ gestaltet.

Enger Zeitplan

„Wir hatten bislang keinen Schnee. So können wir den recht engen Zeitplan gut einhalten“, sagt Arbogast-Geschäftsführer Daniel Mutschlechner. 50 Vorarlberger Unternehmen arbeiten an der Erneuerung des Hauses. Gestern waren es 15 zeitgleich. „Es ist ein gutes Miteinander ohne Hektik“, sagt Mutschlechner. Wahrscheinlich entfalte Arbogast auch hier die Wirkung als Kraftort.

„Vielleicht ist dann noch nicht alles fixfertig, aber wir werden auf jeden Fall starten“, so der Geschäftsführer. Denn die Sanierung zu verschieben war trotz aktueller Herausforderungen kein Thema. „Wir haben die Handwerker bekommen. Die Baukosten sind zwar etwas höher, aber nicht in dem Ausmaß, als dass wir uns dagegen entschieden hätten.“ Abreißen wäre generell günstiger gewesen, aber die Substanz, das „Herz“, war den Verantwortlichen wichtig. Das Projekt für Mutschlechner jedenfalls ein starkes Zukunftsbekenntnis. „Es braucht so ein Haus.“ Denn die Nachfrage sei vorhanden.