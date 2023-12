Zustellprobleme bei Paketen dominieren Beschwerdestatistik

Verschwunden, verspätet oder ohne Zustellversuch direkt in den Paketshop: Zustellprobleme bei Paketen dominieren die Beschwerdestatistik der Regulierungsbehörde RTR. "Von Jänner bis Ende November haben wir insgesamt 6.100 Postempfangsbeschwerden verzeichnet", wie die Behörde am Montag berichtete. 2022 waren es ähnlich viele Beschwerden. RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer relativiert aber: Angesichts der Sendungsmengen sei die Zahl der Beschwerden vernachlässigbar.

Für heuer erwartet die RTR über 380 Millionen Pakete, die bis Ende 2023 in Österreich transportiert werden. "Aufgrund des Weihnachtsgeschäfts sind im Dezember immer besonders viele Pakete unterwegs", so Steinmaurer, der den Fachbereich Telekommunikation und Post leitet. Damit die Zustellung möglichst reibungsfrei klappt, hat die RTR eine Liste an Empfehlungen zusammengestellt.