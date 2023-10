Zusätzliche Kitz-Abfahrt fix - Weitere zwei Rennen fixiert

Der offizielle Rennkalender für die alpine Ski-Weltcupsaison lässt weiter auf sich warten, in den Terminen auf der Website des Internationalen Skiverbandes scheint wie von den Veranstaltern gewünscht eine zusätzliche Abfahrt der Männer in Kitzbühel im Jänner nun aber bereits fix auf. Sie wurde statt der Teamkombination ins Programm genommen, die im kommenden Winter noch keine Premiere feiern wird. Bei den Frauen findet statt der Kombi im Crans-Montana eine Abfahrt statt.

Bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel gehen nun am 19. und 20. Jänner jeweils eine Abfahrt sowie am 21. Jänner ein Slalom in Szene. Chamonix hat ebenfalls Zuwachs in Form einer Abfahrt erhalten, da die Speedrennen in Lake Louise gestrichen wurden. Wie in der Gamsstadt sind Anfang Februar zwei Abfahrten (2./3.) und ein Slalom (4.) geplant. Auf Frauenseite sieht das Rennprogramm in Crans-Montana nun je eine Abfahrt am 16. und 17. Februar sowie einen Super-G am 18. vor.