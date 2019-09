Zusammenstöße bei "Gelbwesten"-Protest in Nantes

Bei einer Demonstration von "Gelbwesten" ist es im französischen Nantes zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Anhänger des Schwarzen Blocks hätten am Samstagnachmittag Fensterscheiben zerschlagen, hieß es von der Polizei. Die Einsatzkräfte hätten Tränengas eingesetzt. Bereits vor Beginn des Protests hatte die Polizei am Mittag 18 Menschen festgenommen.

Bei verschiedenen Kontrollen habe man im Tagesverlauf Wurfgeschoße, Feuerlöscher und Pyrotechnik entdeckt. Es ist das 44. Wochenende, an dem die Bewegung in Frankreich protestiert. Die Demonstration in Nantes richtete sich vor dem Hintergrund des Todes eines 24-Jährigen vor allem gegen Polizeigewalt. Steve Maia Caniço war Ende Juni nach einem umstrittenen Polizeieinsatz bei der Fête de la Musique in Nantes verschwunden, später wurde seine Leiche entdeckt. Bei dem Einsatz waren mehrere Menschen in die Loire gestürzt. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner geriet unter Druck, der Fall ist in Frankreich ein Politikum.