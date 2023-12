Zusammenlegung der Musikschulen von Rankweil und Feldkirch ein Thema

Erste Sondierungsgespräche einer möglichen Kooperation haben schon stattgefunden.

RANKWEIL/FELDKIRCH. Die beiden Musikschulen von Rankweil mit Direktor Ingold Breuss und Feldkirch mit Direktor Nikolaus Netzer gehören seit vielen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten auf Landesebene und haben auch österreichweit ein gutes Image. Vor wenigen Tagen gab es nun zwischen den beiden Musikschulen von Rankweil und Feldkirch ein erstes Gespräch der Erstsondierung für eine mögliche Kooperation. Mit Ende des Schuljahres 2023/2024 geht Musikschule Rankweil Langzeit-Direktor Ingold Breuss in den wohlverdienten Ruhestand. Mit Sommer des nächsten Jahres steht daher eine Nachbesetzung in Rankweil an. Schon vor dreizehn Jahren hat es schon Überlegungen in eine mögliche Zusammenlegung der beiden Musikschulen von Rankweil und Feldkirch gegeben. Im neuen Jahr werden weitere Gespräche zwischen den Beteiligten stattfinden. Derzeit besuchen an beiden Standorten in Rankweil und Feldkirch jeweils etwa 1300 Schüler und Jugendliche die knapp sechzig Unterrichtsfächer und finden eine mehr als sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Viele Talente von beiden Musikschulen hoffen in den nächsten Jahren auf eine mögliche Profikarriere oder zumindest auf größere Auftritte als Solist, im Chor oder in einer musikalischen Gruppe. VN-TK