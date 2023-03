Zusammenbruch von SVB-Bank ruft London auf Plan

Die Regierung in London bemüht sich darum, die Folgen des Zusammenbruchs der auch in Großbritannien vertretenen kalifornischen Silicon Valley (SVB) Bank so gering wie möglich zu halten. "Die Regierung behandelt dieses Thema mit hoher Priorität", sagte der britische Finanzminister Jeremy Hunt am Sonntag. "Und wir werden sofortige Pläne vorlegen, um sicherzustellen, dass die kurzfristigen Betriebs- und Cashflow-Anforderungen der Kunden der SVB UK erfüllt werden können."

Die auf die Finanzierung von Tech-Startups spezialisierte SVB wurde am Freitag in den USA von den dortigen Aufsichtsbehörden geschlossen, nachdem ihre Aktien am Donnerstag an der Wall Street einen Rekord-Tagesverlust verbucht hatten. Die britische Zentralbank (BoE) hatte am Freitag mitgeteilt, dass sie vorhabe, den britischen Arm der SVB in ein Insolvenzverfahren zu überführen. Mehr als 250 Chefs von Technologiefirmen in Großbritannien haben daraufhin die Regierung in London in einem Brief am Wochenende zum Eingreifen aufgefordert. Hunt bekräftigte Äußerungen der BoE, wonach die Silicon Valley Bank insgesamt nur eine begrenzte Präsenz in Großbritannien hat und keine für das Finanzsystem kritischen Funktionen ausübt.