Zusammenarbeit mit dem Olympiazentrum Vorarlberg

Bei den Dornbirn Indians ist in diesen Tagen schon viel los.

Dornbirn. Dornbirns Baseballer sind bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison und stolz künftig Unterstützung vom Olympiazentrum Vorarlberg zu erhalten. „Die Mitarbeiter des Olympiazentrum Vorarlberg sind Experten und unterstützen seit vielen Jahren die Vorarlberger Weltklasse Sportlerinnen und Sportler sowie die Profi-Vereine im Land“, erklärt Wolfgang Pschorr von den Dornbirn Indians.

In der ersten Phase kommen die Bundesligaspieler der Indians in den Genuss einer sportmedizinischen Untersuchung, gefolgt von Ernährungsseminaren und Mentalcoaching. „An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich beim Olympiazentrum-Team rund um Dr. Marc Sohm für die künftige Zusammenarbeit bedanken“, so Pschorr weiter.