Zusammen bockig sein

Das Figurentheater für Kinder präsentierte mit einem Stabtheater „Das Neinhorn“

Als das Einhorn zur Welt kommt, ist die Mama und alle anderen Einhörner aus der Herde ganz entzückt sind über das kleine plüschige Einhorn, trügt der Schein. Denn das kleine Tierchen benimmt sich so gar nicht „einhornmäßig“ brav. Ständig sagt es „Nein“ zu allem und jedem. Die Mama macht sich große Sorgen und bald nennen es alle nur noch „Neinhorn“. Wie soll es da nur Freunde finden. Es muss einen eigenen Weg gehen und da trifft das Einhorn einen Waschbären, der einfach nur das hört, was er hören will. Dieser schließt sich dem Einhorn auf dem Weg nach Nirgendwo einfach an.