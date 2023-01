Zusätzliche Tests zur Förderung von Risikoschülern

Ab dem Frühjahr 2023 sollen Lehrer an Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen durch zusätzliche Diagnosetools noch genauer nachschauen können, mit welchen Themen Risikoschüler Probleme haben oder wo genau die Stärken besonders guter Schüler liegen. Ab Herbst 2023 können Lehrer außerdem freiwillig Einschätzungsbögen einsetzen, um die "überfachlichen Kompetenzen" ihrer Schüler zu bewerten. Ab 2025/26 soll der Einsatz verpflichtend werden.

Zuletzt wurde eine Ausweitung der Kompetenzerhebungen an Schulen beschlossen. Bei der sogenannten individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS) werden verpflichtend jährlich alle Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse Volksschule in Deutsch/Lesen und Mathematik getestet, jene der 3. und 4. Klasse Mittelschule/AHS in Deutsch (Lesen), Englisch (Rezeptive Fertigkeiten) und Mathematik. Geprüft wird dabei, wieweit die seit 2009 zusätzlich zum Lehrplan geltenden Bildungsstandards jeweils erreicht werden.

Zusätzlich zu den iKM-PLUS-Basismodulen (Deutsch und Mathematik, in der Mittelschule/AHS-Unterstufe auch Englisch) bietet das zuständige Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) künftig auch sogenannte "Fokusmodule" an. Diese gibt es in zwei Schwierigkeitsstufen (leicht/schwierig) und Lehrer können damit freiwillig vertiefend anschauen, wo ein Schüler konkret besondere Schwächen oder Stärken hat. Ausnahme: Für Schüler, die bei den iKM PLUS in Deutsch (Lesen) die Bildungsstandards nicht erreichen, sind die Fokusmodule in der Schwierigkeitsstufe "leicht" verpflichtend. Verankert werden auch sogenannte Bonusmodule, die bereits in der früheren iKM angeboten wurden und mit denen die Lehrer zusätzliche Bereiche wie das Sprachverständnis oder (in der 7./8. Schulstufe) die Kompetenzen in Biologie und Physik abfragen können.