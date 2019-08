Zusätzliche deutsche Zahlungen an Holocaust-Überlebende

Deutschland hat zusätzliche Zahlungen an Tausende Holocaust-Überlebende zugesagt. Die deutsche Regierung habe Israel darüber informiert, schrieb Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Donnerstag auf Twitter. Es gehe um Hunderte Euro pro Monat pro Person. "Das ist wichtig, das haben die Überlebenden verdient", schrieb Netanyahu.

Netanyahu dankte der deutschen Bundesregierung. Auch Israel habe seine Hilfen für die Menschen erhöht, erklärte er. Acht Jahrzehnte nach Beginn des Zweiten Weltkriegs leben nach Angaben des israelischen Finanzministeriums vom Jänner allein in Israel noch 220.000 Holocaust-Überlebende. Das Zentrale Statistikbüro geht dagegen von einer etwas niedrigeren Zahl aus. Laut einer zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner veröffentlichten Studie wohnten Ende 2017 noch 212.300 Holocaust-Überlebende in Israel.