Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut AGES über 2.000

Fast 25.000 Corona-Neuinfektionen sind dank der hochansteckenden Omikron-Variante innerhalb eines Tages in Österreich verzeichnet worden: Exakt 24.946 Neuansteckungen wurden laut Ministerien von Montag auf Dienstag registriert. Das ist der bisher höchste gemessene Dienstagswert seit Ausbruch der Pandemie. Vor einer Woche gab es noch 16.685 Neuansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte einen Rekord und stieg laut AGES-Berechnung am Nachmittag über 2.000.

Die 24-Stunden-Zunahme der Neuinfektionen in der Höhe von 24.946 Fällen lag leicht über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 24.944. Der bisher gemessene Höchstwert wurde am 19. Jänner mit 27.677 Neuansteckungen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf ein Allzeit-Hoch von 1.954,7 Fällen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner. Tags zuvor lag die Inzidenz noch bei 1.862,2. Nachdem die Inzidenz - wie an den vergangenen zehn Tagen auch - einen neuen Rekordwert erreicht hat, wurde laut den aktuellsten Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mit Stand Montag 14.00 Uhr dann die 2.000er-Marke geknackt. Somit steht die Sieben-Tage-Inzidenz österreichweit nun bei 2.036,3. Am Dienstag laborierten in Österreich 225.770 Menschen an einer Infektion, das sind um 6.652 mehr als am Tag zuvor.