Zumtobel: RCB hebt Kursziel von 7,5 auf 8,5 Euro

Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Leuchtenherstellers Zumtobel von 7,5 auf 8,5 Euro erhöht.

Die jüngst vorgelegten Zweitquartalszahlen des Unternehmens seien über den Erwartungen des Analyseinstituts ausgefallen, schreibt der Wertpapierexperte in seiner Studie. Die Umsatzentwicklung sei wie in den zwei vorangegangenen Quartalen leicht positiv gewesen, was dem Unternehmen ermögliche, weiterhin von den Kosteneinsparungsmaßnahmen zu profitieren.