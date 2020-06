Zumtobel kehrt 2019/20 in die Gewinnzone zurück

Der börsennotierte Leuchtenhersteller Zumtobel ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 nach zwei Verlustjahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Jahresergebnis verbesserte sich um 30 Mio. Euro auf plus 14,5 Mio. Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz ist wegen der Coronakrise gesunken. Ein konkreter Ausblick für 2020/21 wird nicht gegeben.

Strategieprogramm greift

Coronakrise spürbar

Kurzarbeit bei Zumtobel

Kurzarbeit habe Zumtobel in Österreich, Deutschland, England und Frankreich angemeldet. In Österreich wolle man die Kurzarbeit bis September fortführen, fahre die Arbeit nun aber wieder "sukzessive hoch". Es gab eine Werksschließung in Frankreich für zwei Wochen wegen Corona, in allen anderen Werken sei man durch rigide Maßnahmen ohne Fall durchgekommen. Die Zahl der Mitarbeiter sei im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 6.040 gestiegen, nach 5.878 Beschäftigten. "Wir möchten schnellstmöglich wieder an die erfreuliche operative Entwicklung vor Covid-19 anknüpfen", so Felder.