Zum Wohle der Sicherheit und Ordnung in der Marktgemeinde Rankweil

Vier Gemeindepolizisten kümmern sich mit verschiedenen Aufgaben für die Bürger Rankweils.

RANKWEIL. Auf sehr reges Interesse stieß der Veranstaltungstipp „Inegüxla“, das die Marktgemeinde Rankweil vor geraumer Zeit ins Leben gerufen hat. Jeden letzten Freitag im Monat können die Rankweiler Bürger und Interessierte eine öffentliche Dienstleistung oder sonstige Institutionen für mindestens eine Stunde besichtigen. Diesmal konnten sich die Besucher von den neuen Räumlichkeiten der Gemeindepolizei Rankweil im ehemaligen Thien-Areal einen Überblick verschaffen und sich von den Aufgaben der Gemeindepolizei vor Ort ein Bild machen. Zweieinhalb Jahre war die Gemeindepolizei Rankweil in der Bahnhofstraße 6 in Rankweil interimistisch untergebracht. Seit Mitte April dieses Jahres teilt die Gemeindepolizei Rankweil mit den Mitarbeitern der Infrastruktur der Marktgemeinde Rankweil im neuen Schmuckstück in der Hadeldorfstraße die zur Verfügung stehenden neuen Räume und Zimmer. Schon vor 172 Jahren haben in Rankweil erstmals Gemeindepolizisten ihre Arbeit verrichtet, aber immer wieder kam es in der langen Ära zu Unterbrechungen der Aufgabe für die Bürger. Ende der 90iger Jahre wurde die Gemeindepolizei Rankweil komplett auf neue Beine gestellt, Namen wie Anton Sandholzer oder Lothar Lins sind jahrzehntelang als Polizist in Rankweil tätig gewesen. Derzeit umfasst die Gemeindepolizei Rankweil mit Inspektor Jürgen Schnetzer, Roland Martin, Martin Köchle und Karlheinz Pfitscher vier Angestellte der Marktgemeinde Rankweil. Sie sorgen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit in der 13000-Seelengemeinde Rankweil. Ebenso ist die Überwachung des Verkehrs einer ihrer Hauptaufgaben. Dazu zählen die Schulwegsicherung, Geschwindigkeitsmessungen, die Abnahme der Fahrradprüfungen in den Volksschulen oder die Einhaltung der Parkordnung. Inzwischen ist das Quartett auch in den unliegenden Gemeinden im Vorderland im Einsatz. In den nächsten Jahren soll das Personal der Gemeindepolizei Rankweil daher noch aufgestockt werden. Die Zusammenarbeit mit der Bundesgendarmerie und dem Polizeiposten Rankweil wird großgeschrieben.VN-TK