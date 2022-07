Zum Team-Building auf die Alpe

Für die Hockey-Youngsters der Spielgemeinschaft Dornbirn/Rheintal/Hohenems ging es auf die Alpe Obersehren.

Dazu haben sich die U13 und U15-Trainer, Filip Jirasek und Ondrej Burzala, auch etwas besonderes einfallen lassen und so war es am Ende nicht nur eine einfache Wanderung. Auf dem Weg vom Bödele über die Lustenauer und Bregenzer Hütte zur Alpe Weißenfluh und weiter zur Alpe Obersehren gab es verschiedene Stationen, bei welchen die Hockeykids Aufgabe lösen mussten. Vom Lösen eines Eishockeyrätsels bis zum Erzählen eines Witzes oder anderen herausfordernden Aufgaben konnten aber alle Stationen problemlos gelöst werden.

Gestärkt und mit einem großen Dank an die Gastgeberfamilie Schwendinger ging es dann wieder in Richtung Tal. Nach einem Zwischenstopp auf der Kobelalpe erreichte das Team am frühen Abend etwas müde, aber mit tollen Eindrücken vom Tag das Gütle in Dornbirn. Die Erholungsphase für die jungen Hockeycracks ist aber nur kurz, stehen in dieser Woche noch die letzten Einheiten des Sommertrainings auf dem Programm. Anschließend geht es in eine kurze Sommerpause, doch schon Anfang August geht es für die Youngsters wieder aufs Eis. MIMA