Zum Jahresabschluss beim Seehallencup in Hard

Zum Jahresabschluss sind die Teams des FFC fairvesta Vorderland beim Seehallencup in Hard im Einsatz.

Sowohl die 1. Mannschaft als auch das Future Team nehmen am Damenturnier des 7. Forstner Seehallencup teil.

Gespielt wird in der Sporthalle am See auf Kunstrasen.

Samstag 21. Dezember 2019 – 11.00 Uhr