Zum Geburtstag spielt "Saltbrennt" im Vogelfreiraum

Nach der Sommerpause gastiert im ehemaligen Schuhhaus Vogelsberger die Tiroler Band und sorgt für Stimmung.

RANKWEIL. Mit Bluesrhythmen der Tiroler Band „Saltbrennt“ am Freitag, 8. September, Beginn 20 Uhr, Eintritt 18 Euro, startet das Team des vogelfreiRAUM, nach der Sommerpause, in den Veranstaltungsherbst. Nach vier Jahren kultureller Leerstandbelebung im ehemaligen Schuhhaus Vogelsberger ist die Gestaltungsfreude der Akteurinnen unverändert groß. War der Raum von der Gemeinde zu Beginn nur für ein Jahr zur Verfügung gestellt, wurde diese Zeitspanne auf ungewisse Zeit verlängert.

Auch für die vierköpfige Tiroler Bluesband „Saltbrennt“ – das sind Christoph Kuntner (Gitarre), Christian Deimbacher (Mundharmonika, Tuba), Fabian Möltner (Bässe) und Jakob Köhle (Schlagzeug) ist die Zahl vier eine bedeutungsvolle Zahl. Haben sie doch einen musikalischen Watterzyklus erschaffen, indem sie innerhalb rund eines Jahres mit den Farben des Tiroler Kartenspiel-Klassikers, gleich vier Alben veröffentlichten. So gibt es neben "Herz", "Schell", "Laub" auch das Album „Eichel“. Der originelle Bandname „Saltbrennt“ bezieht sich auf das Schnapsbrennen, das auch in Tirol lange Tradition hat. Es wird wie in Vorarlberg „sel brennt“. Die Besucher des Konzerts können sich auf eine einzigartige, erdige, musikalische Performance freuen. Die Lieder vorwiegend im Tiroler Dialekt gesungen und immer der musikalischen Wurzel, dem Blues, treu.