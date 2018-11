Zum fünften Mal "Dezember Lichtspiele" in Allentsteig

Die "Dezember Lichtspiele" in Allentsteig werden in diesem Jahr zum bereits fünften Mal die Fassade des alten Kinos in der Waldviertler Stadtgemeinde mit Einbruch der Dunkelheit in einen Adventkalender aus Licht verwandeln. Sie sind laut einer Aussendung ab 1. Dezember täglich von 16.00 bis 22.00 Uhr zu sehen.

Das Projekt steht unter der Leitung von Lichtkünstler Reinhard Pölzl. Er lässt digitale Projektionen farbenfroh über die Fassade des alten Kinos tanzen. Das Objekt wird damit zur Leinwand. Die “Dezember Lichtspiele 2018” dauern bis zum Heiligen Abend.

