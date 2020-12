Zum Brexit deuten alle Zeichen auf baldige Einigung

Im Brexit-Streit bewegen sich die Europäische Union und Großbritannien offenbar auf eine Einigung zu. Man sei "in der Endphase", hieß es am Mittwochnachmittag aus EU-Kommissionskreisen. Aus mehreren anderen Quellen hieß es, der lange sehr schwierige Punkt der fairen Wettbewerbsbedingungen sei nun geklärt. Beim zweiten Knackpunkt Fischerei sei man sich inzwischen sehr nahe.

Auch nach Angaben aus britischen Regierungskreisen laufen die Brexit-Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien noch weiter es gebe aber Fortschritte, die in den kommenden Stunden zu einer Übereinkunft führen könnten. Dies war zuvor auch aus EU-Kreisen verlautet. Das britische Pfund legte angesichts der Berichte zum Dollar zu.

Die EU-Kommission hat Insidern zufolge Vertreter der Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, sich für den Fall einer Brexit-Einigung auf ein Treffen am Donnerstag vorzubereiten. Dies sei ihnen auf einer Sitzung mit der Kommission mitgeteilt worden. "Es scheint, dass der Deal so gut wie da ist", sagte ein Diplomat. Offen sei, ob er im Laufe des Tages oder am Donnerstag verkündet werde.