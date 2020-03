Zum 50. Todestag: Neue Haushofer-Gedenktafel in Steyr

Der Todestag der österreichischen Autorin Marlen Haushofer jährt sich am Samstag (21.3.) zum 50. Mal. Zu diesem Anlass hätte in Steyr am Haus Berggasse 81, wo sie von 1952 bis 1955 lebte und arbeitete, eine Gedenktafel enthüllt werden sollen. Diese Feierlichkeit entfällt nun wegen des Versammlungsverbots zumindest vorerst, die Tafel wurde aber bereits montiert.

Die Tafel zeigt ein Porträt Marlen Haushofers, der Entwurf dazu stammt vom Steyrer Künstler Erich Fröschl. Graviert und montiert wurde sie von Christian Pramesberger. Wie die offizielle Enthüllung der Tafel mussten auch etliche andere Veranstaltungen zu Ehren Marlen Haushofers, etwa im Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich oder im Alten Theater Steyr, abgesagt werden.

Für das Marlen Haushofer Literaturforum legte - Corona-mäßig korrekt - ganz allein Obmann-Stellvertreterin Michaela Frech Blumen und ein Lesezeichen auf das Grab der Schriftstellerin. Das Lesezeichen hätte jeder Besucher bei der Veranstaltung "Vor und hinter der Wand - Hommage an Marlen Haushofer" am 14. März im Alten Theater Steyr als Erinnerung erhalten sollen. Es trägt ein Zitat Haushofers aus einem Briefwechsel mit Hans Weigel aus ihrer Zeit im Haus Berggasse 81: "Ich stehe auf einem Platz, auf den ich nicht gehöre, lebe unter Menschen, die nichts von mir wissen und die Hälfte meiner Kraft geht schon auf in der Anstrengung, die es mich kostet unauffällig zu bleiben."