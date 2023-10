Zum 50. Todestag: Die vielen Gesichter der Ingeborg Bachmann

Unmittelbar vor dem morgigen 50. Todestag von Ingeborg Bachmann ist am Montag ein Buch erschienen, das die vielen Bilder, die sich die Öffentlichkeit von der Dichterin machte, aber auch, die sie selbst bewusst bediente, mithilfe von Fotos nachzeichnet. "Ingeborg Bachmann - Spiegelungen eines Lebens" nennt die Germanistin Uta Degner, Mitherausgeberin der Werke und Briefe der Autorin in der bei Suhrkamp erscheinenden Salzburger Bachmann Edition, ihren Band.

Entsprechend führen die "Bild-Expeditionen" genannten Kapitel in die Kindheit und in die Anfänge ihrer Karriere und in einen von Männern dominierten literarischen Betrieb, in dem sie als modebewusster Paradiesvogel herausstach. Man sieht Selbstinszenierung und -stilisierung bei öffentlichen Auftritten, aber auch ihr Alltagsleben in Rom, der Stadt, in der sie am glücklichsten war und in der sie 47-jährig starb. Die wenigen Farbfotografien zeigen sie in etwa einem knallroten Cape, das sie auch auf ihrer letzten Lesereise trug, die sie im Mai 1973 nach Polen führte. Noch 40 Jahre später erzählte der damalige Kulturattaché in Warschau, wie sehr ihre Erscheinung einen Beamten am Flughafen entzückte, der nicht aufhören konnte, ihre Hand zu küssen.