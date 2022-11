Zum 100. Geburtstag von Hannes Scherling

Vor 100 Jahren wurde der österreichische Maler und Grafiker Hannes Scherling (1922 – 1997) in Wien geboren.

Er begann seine Ausbildung an der Akademie für bildende Künste in Wien und absolvierte dann sein Studium und Lehramt an der „Accademia delle Belle Arti“ in Florenz.

1953 zog er mit seiner Frau Mariella Scherling Elia nach Hohenems. Dort begann seine vielseitige Karriere als freischaffender Künstler und Kunsterzieher. Sein Gesamtwerk umfasst Wandbilder in Sgraffito- und Frescotechnik an öffentlichen wie auch an privaten Gebäuden, Entwürfe für Werbeplakate und Firmenlogos, zahlreiche Spiegelätzungen im In- und Ausland, Portraits und Aquarelle.

Viele seiner Entwürfe und Gestaltungen sind von Bedeutung, wie die Mosaiken des Nibelungenbrunnens und in der Friedhofskapelle in Hohenems, das Betonglasfenster in der Röthner Friedhofskapelle und die zahlreichen Sgraffito-Arbeiten im In- und Ausland.

Den Hohenemsern sind die offensichtlichen Werke bei der Schifabrik Kästle, dem Rathaus, dem Wasserwerk Ledi oder der Sportmittelschule Markt bestimmt bekannt.

Viele Mehrfamilienhäuser, welche die VOGEWOSI in den 50er- und 60er-Jahren in Dornbirn, Hohenems, Lustenau, Höchst, Schruns gebaut hatte, sind mit seinen zum Teil acht Meter hohen, künstlerischen Außengestaltungen versehen. Bei der Wahl der Sujets inspirierte er sich an der Natur bzw. an historischen oder wirtschaftlichen Begebenheiten die einzelnen Gemeinden betreffend.